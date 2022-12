César Carballo, sobre las infecciones respiratorias: "Se están duplicando las tasas, lo vemos sobre todo en menores de dos años y habrá un colapso en Urgencias"

El sanitario cuenta en qué estado se encuentran los servicios de Urgencias de los hospitales de España: "Como otros años anteriores a la pandemia, es un invierno muy duro porque tenemos muchos casos de infecciones respiratorias, estamos duplicando las tasas de infecciones respiratorias que no tuvimos el año pasado". Luego, el doctor matiza: "El año pasado no hubo tasa epidémica de gripe ni de infección respiratoria gracias a otro tipo de medidas por el covid como principalmente la mascarilla en interiores... este año hemos decidido no tenerla y sufrimos lo que venimos sufriendo todos los años".