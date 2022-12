A Joaquín Prat le saca los colores una pescadera: "Conmigo no te vas a quedar muerto de hambre"

Nuestros reporteros acuden al mercado de Sevilla para hablar con Ana, la pescadera, que no está muy contenta con los resultados: "Jesucristo hace 2000 años hizo el milagro de los panes y lo peces... Si se baja el pan, se debe de bajar el pescado" . "Son dos elementos base en la dieta de una familia española. Bajan el IVA de la pasta que son hidratos y hay que comerlos pero la proteína de la carne y el pescado no te la aporta ningún otro alimento", afirma Joaquín Prat.

Antes de cerrar el directo con Ana, a Joaquín le saca los colores tras su pregunta: "¿Qué me recomiendas que me lleve si voy a tu puesto?", a lo que Ana le contesta: "Llévame a mí, que eres muy guapo. Conmigo, muerto de hambre no te vas a quedar".