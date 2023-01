Patricia Pardo se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' tras anunciarse el fallecimiento de Elena Huelva . La presentadora no puede esconder su tristeza y reflexiona muy emocionada al saber que la joven murió tras varios años padeciendo cáncer.

"No la conocía en persona, pero se nos encoge el corazón . Si nosotros estamos así de heridos, pues imagínense cómo estará la familia", declara la presentadora ante la cámara. "Quiero dar el pésame en especial para su hermana, que sabemos que siempre ha estado a su lado", sentencia.

"Ella siempre ha dicho que sus ganas ganan. Yo lo creo de verdad, ella nos dijo en uno de sus mensajes que ella ganó hace mucho tiempo y lo creo de corazón porque para qué sirve tener una vida longeva si al final no dejas huella o no la has vivido plenamente, ella lo ha hecho", reflexiona Patricia Pardo muy emocionada.