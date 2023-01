Ana Rosa y Almeida, sobre las pocas entradas concedidas a la afición del Atlético de Marid en el Bernabéu: "Estoy indignada, están en obras... ¡pero sí caben 90.000 del Madrid!"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' y el José Luis Martínez-Almeida, confesados seguidores del Atlético de Madrid, no han podido evitar pronunciarse al final de la entrevista sobre la polémica que existe con las pocas entradas que el Real Madrid ha ofecido al club rojiblanco para que sus aficionados estén presentes en el Santiago Bernabéu.

El partido de Copa del Rey se decidirá a partido único en el estadio del Real Madrid . Sin embargo, habrá una gran desigualdad en las gradas debido a que el club blanco solamente permite que acudan 334 aficionados del Atlético de Madrid cuando su estadio tiene un aforo de casi 90.000 personas . Además, en un comunicado del club madrileño, aseguran que se "reservan el derecho a denegar el acceso a aficionados visitantes que no estén ubicados en la zona habilitada". Es decir, los aficionados visitantes no podrán acceder con la camiseta de su equipo si se sientan en otro lugar al habilitado por el Real Madrid.

Ana Rosa, ante la gran polémica, no duda en preguntar a Almeida: " ¿Qué le parece que en el partido de Madrid-Atleti, a los del Atleti sólo les hayan dejado 334 entradas?". No le había dado tiempo a acabar la pregunta cuando la presentadora añade: "Yo estoy indignada" . El político asiente con la cabeza y se suma a la crítica: "Yo comparto lo de la UEFA, que tiene un buen sistema, dan un 5% de las entradas al equipo contrario, yo creo que el color de un partido de fútbol se define por el color del equipo local, pero también por que los aficionados rivales puedan estar presentes en el estadio".

"En España, para evitar que haya distintas medidas según el etadio en el que se acuda, debería haber un acuerdo entre los clubes para que se llevara a cabo el criterio de UEFA para que se dé al menos el 5% de las entrada s", comenta el alcalde de Madrid. Inda defiende al Real Madrid: "A ver si os enteráis, el estadio Santiago Bernabéu está en obras...". Ana Rosa, que no comparte el comentario, le responde: "Sí, sí, está en obras, pero van a caber 90.000 del Madrid" .

Por último, antes de cerrar la conexión, Ana Rosa sentencia: "Es que me parece fatal, ¿os parece bien de verdad? ¿Cuántos del Madrid entran?". Inda comenta a su compañera: "El Bernabéu todavía está en obras y ahora entran unos 60.000 personas". La presentadora, para acabar con la polémica, sentencia: "Pues de 60.000 a 300... el 5% que dice la UEFA serían 3.000, no 300, no sé por qué hacéis eso".