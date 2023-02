Ana Rosa aplaude la llegada de la píldora masculina y critica el miedo de los hombres: "Para vosotros solo hay un aparato, lo demás no existe"

La reportera del programa explica el último gran avance que se está realizando en la ciencia: "La píldora masculina, es un anticonceptivo que no es hormonal, inmoviliza los espermatozoides durante tres horas, reduciendo así la fertilidad, y vuelven a la normalidad al día siguiente". Sobre esta investigación, la periodista apunta: "Se ha probado en ratones y está dando resultados, el momento de ver a un hombre entrar en la farmacia para pedir su píldora está cada vez más cerca ". Ana Rosa, que escuchaba a su comapñera, comenta: "Pues ya era hora porque las mujeres están hasta las narices de tener que tomar la píldora anticonceptiva" .

La presentadora reprocha al género masculino su miedo a tomar productos que puedan alterar su aparato reproductor: "Para mi generación, la pildora fue uno de los grandes avances de la ciencia , la píldora y la lavadora. ¿Por qué los hombres sois muy remisos para todo lo que tiene que ver con su aparato?". Al ver el silencio de los hombres que estaban en la mesa de debate, Ana Rosa añade: " Para vosotros solo hay un aparato, lo demás no existe, yo lo entiendo porque os miráis al espejo... ¡y ahí está! ". Un comentario que provocó las risas entre sus compañeros.

La periodista, que continuaba explicando su versión, pregunta a José María Olmo, que tiene tres hijos: "¿Tú te planteas operarte para no tener más niños o sólo pensar en tu aparato te pones de los nervios?". El colaboradorador, sonrojado, confiesa: "Reconozco y admito que es un paso que no me gustaría dar". Ana Rosa, al escuchar a su compañero, sentencia: "¡Ves! Muchos hombres se resisten a hacerse la basectomía porque les tocan... cuando se les toca a ellos, arrastran los pies".