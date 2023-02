El representante de los distribuidores de alimentos a los supermercados: "Si se puede bajar el precio, lo haremos los primeros para no perder clientes"

El secretario cuenta cuáles fueron las medidas escogidas por el Gobierno para las personas más afectadas: "Respecto a las medidas, nos habló de que el gobierno bajó impuestos y también, para person as mas desfavorecidas con un cheque ". Ana Rosa le pregunta "si sintieron el apoyo del Gobierno después de las criticas recibidas por Podemos", Ignacio García responde: "Pues la verdad es que sí. Estábamos todos los representantes ahí, recibimos ese mensaje y no el apoyo, sino el diálogo y la colaboración que siempre tenemos con nuestros interlocutores habituales ".

"La competencia nos va a obligar a que si se puede bajar el precio, lo hagamos los primeros para no perder clientes. Hay que confiar en el funcionamiento, durante el Covid no se subieron los precios porque no subieron los costes", comenta el secretario general para dar confianza y que la población no piense que lo hacen por su propio beneficio. Además, declara que ellos no se han beneficiado: "Cuando los precios están elevados en origen y destino, los márgenes de las empresas de alimentación se estrechan porque la competencia te obliga a ello para no perder clientes"