Tras el fin de semana llegó el turno de Joaquín Prat. El 17 de abril es el cumpleaños de nuestro presentador y Ana Rosa no quiso perder tiempo para felicitar a su amigo en pleno directo: "Hoy están con nosotros, Adolfo Irago, Pilar Santos... y santo, no; pero cumpleaños, sí. ¡Joaquín Prat, felicidades!". El presentador no puede esconder una sonrisa de felicidad y mirar con gratitud a su compañera: "¡Muchas gracias, Ana!".