Rosa Díez, contra Pedro Sánchez: "El Gobierno tiene como objetivo demoler la democracia"

Rosa Díez Publica un libro en el que pone en tela de juicio la gestión de Pedro Sánchez en el Gobierno

La fundadora de UPyD declara que los españoles merecen saber "lo que está ocurriendo"

Rosa Díez, en directo: "Hay un caudillaje, todo lo que está ocurriendo no es consecuencia de la mala suerte"

Rosa Díez, fundadora de UPyD, ha publicado el libro de 'La demolición, la gran traición de Sánchez a la Democracia' en el que aborda el último en el Gobierno del PSOE y ha explicado el motivo: "El libro no es un argumentación, lo que he tratado de hacer es poner negro sobre blanco cada una de las decisiones que el Gobierno está tomando y las consecuencias que tiene desde el punto de vista de nuestra democracia y de nuestra convivencia". Afirmando que en España "necesitamos conocer que lo que está ocurriendo no es producto de una mala suerte o de la incapacidad del Gobierno, sino que obedece a una estrategia que tiene como objetivo demoler la democracia".

Rosa Díez apunta directamente al Gobierno

La política asegura que el Partido Socialista Obrero Español es una organización en este momento que "no tiene órganos de control en el que el comité federal no pinta nada" y en el que "hay un caudillaje" y ese mismo modelo es el que aplica Sánchez en nuestro país y afirma que "todo lo que está ocurriendo no es consecuencia de la mala suerte". Ella misma cree que la pandemia ha servido para todo esto: "Pedro Sánchez ha aprovechado el estado de alarma para dar un acelerón a ese proceso de demolición del sistema del 78". Aunque explica que "afortunadamente estamos en Europa", pero que "lo que parece que no podía pasar, está pasando".

La política está en contra de la decisión de VOX