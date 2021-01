Carballo habla sobre la vacuna

Este experto explica lo que está ocurriendo con la vacuna: "Si no te llevan vacunas y el ritmo que llevábamos cuando llegaban que llevábamos tampoco era el que tenían que tener, pues es un problema. Si no hay vacunas, lo que tenemos que hacer es adelantarse, no podemos vacunar a los que ya han pasado la enfermedad, es verdad que existe la reinfección, pero estamos poniendo muy pocos casos y hay que priorizar". Y tranquiliza sobre la vacuna Astrazeneca que no está recomendada a personas de más de 65 años: "La gente tiene que estar tranquila, la vacuna va a ser eficaz". Sobre si Europa tendría que haber pagado más la vacuna: "Israel pagó el doble y ha conseguido 9 millones de vacunas, han fortalecido la nación, el país que haya a vacunado a más gentes antes va a salir de la crisis".