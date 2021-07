Angela Dobrowolski no quiere saber nada de Mainat al salir de prisión: "Busco un jovenzuelo, ya le haré hombre yo"

Angela Dobrowolski habla en exclusiva con 'El programa del verano' tras quedar en libertad y salir de prisión. La ex pareja de Josep María Mainat acude a la entrevista en patinete eléctrico, con mucho humor y cnon ganas de contar su experiencia en la cárcel

La entrevistada se cruza con el reportero y le confiesa que "estoy aquí disfrutando del centro y ahora me toca hacerme un análisis". Sin embargo, luego se pone más seria para hablar de sus seis meses en prisión y su arrepentimiento: " Esa es la penitencia, tuve mucho tiempo para leer literatura sobre la cárcel y el sistema".

En cuanto a sus compañeros de prisión como Carme Forcadell, Rosa Peral o el clan de los Jodorovic, Angela Dobrowolski comenta: "Yo no conocía a nadie, todas esas personas las considero mis amigos y es una mezcla muy heterogénea de currículums muy diversos". Por otro lado, sobre su encerramiento dice: "No me lo imaginaba, pero lo llevé mejor de lo que pensaba".