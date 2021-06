Beatriz se separó de Tomás estando embarazada porque él tenía una relación paralela desde hace tiempo

El portavoz, sobre Tomás: "Una forma tan cruel y cobarde de ejecutarlo"

El portavoz de la familia reconoce que "no s conteníamos en hacer según qué comentarios por lo que Tomás pudiera hacer o escuchar, pensábamos que había escenificado un hecho planeado... pero sí, lo planeó al contrario de lo que pensábamos, haciendo lo más doloroso que se le puede hacer un familiar que es tener a una persona desparecida para toda la vida ".

La madre de las niñas no da crédito con todo: "Hacerlo de una forma tan cruel y cobarde de ejecutarlo, en un sitio donde pensaba que la Guardia Civil no haría su trabajo y que no serían encontradas...". Luego, el portavoz añade: "Él quiso dejar una huella en Beatriz para que el resto de su vida pensara en dónde estarían sus hijas, cómo serían, qué habría pasado, con miles preguntas de todos los días..."