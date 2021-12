Indignación ante el posible retraso en la vuelta al cole: "Es insultante. Las familias están llegando al límite"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Laura Baena, fundadora del club 'Malas Madres' y presidenta de la asociación 'Yo no renuncio', que ha dejado clara su indignación ante esta posible medida: "Desde la asociación no contemplamos ese posible retraso y nos parece un insulto plantearlo cuando el ocio está lleno. Lo que queremos recordarle al Gobierno y a las instituciones es que los niños no se cuidan solos y exigimos medidas de conciliación porque hoy no hay ni una baja para cuidar a un niño en cuarentena. Es una desesperación muy grande y las familias están llegando al límite", ha subrayado.