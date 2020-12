La decisión de Ana Rosa ante los límites de movilidad en Navidad: "No me voy a ir a otra comunidad si de verdad no tengo una persona importante en mi vida"

Las medidas que se tomarán para la Navidad en los diferentes puntos de España, es uno de los debates que más controversia está generando. Y es que las medidas que se han lanzado desde Sanidad pueden dar lugar a diferentes matices . A raíz de esto, Ana Rosa ha afirmado que “a mí no me parecen mal las medidas”.

Ana Rosa cumplirá las medidas en Navidad

Respecto a los limites de movilidad que ha implementado Sanidad, en los que del 23 de diciembre al 6 de enero no podrá haber desplazamientos, salvo para acudir a aquellos territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados, la presentadora ha asegurado que lo va a cumplir: “Yo por ejemplo, si cierran mi comunidad autónoma y cierran otra comunidad autónoma yo no me voy a ir a otra comunidad si de verdad no tengo una persona importante en mi vida".