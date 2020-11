Un investigador del CSIC da las pautas para evitar los contagios en Navidad y las claves de la vacuna

Este experto asegura que hay que tener mucho cuidado en las navidades porque sino "podríamos tener un rebrote muy importante al final de enero y hay que prevenirlo lógicamente, todavía no estamos bien, la realidad no es buena, vamos a intentar mejorarla y luego intentemos no empeorarla". Asegurando que celebrar las fiestas puede empeorarlo y los motivos: "Es cómo se comportan las personas en las reuniones, más que el numero, no deben juntarse procedentes de distintas fuentes de contagio, sin ninguna precaución previa".