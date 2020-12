El alarmante mensaje del doctor Carballo sobre la Navidad: "Habrá más muertos e ingresados"

Afirma que se vivirá esta mala situación mínimo hasta febrero-marzo

Este sanitario ha explicado por qué datos en la buena dirección, pero los fallecimientos siguen siendo muy elevados: "Es el peaje que hemos decidido pagar, mantener estas incidencias acumuladas tan altas nos lleva a pagar un peaje en la gente mayor" . Y cree que "esto es lo que vamos a vivir probablemente hasta febrero-marzo". Por lo que no entiende, los números que se dan para las reuniones familiares en Navidad: "Estoy oyendo 10 personas adultas y a mi me sorprende, en esa cena se pueden juntar casi 18 personas. A mi me parece una exageración , volvemos a perder el norte, están muriendo más de 400 personas al día y tenemos incidencias acumuladas por encima de 200 en toda España salvo en las islas".

"Esperábamos haber aprendido algo y que hubiera una normativa central para toda España"

¿Es optimista con la vacuna?

César Carballo tampoco es demasiado optimista con las vacunas que se han presentado por el momento: "Dependiendo de que vacuna tengamos tendremos mas o menos seguridad, que el que se la ponga no solamente no enferme gravemente, si no que no pueda contagiar, eso será el principio del final del virus. De momento no hay ninguna vacuna de ese tipo". Y realmente "esa sería realmente la que habría que elegir, la población que se vacunase no se transmitiría el virus". Aunque confirma que se espera "que en enero o febrero podamos empezar a vacunarnos con seguridad", concluye.