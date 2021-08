Lola comenta que "solía pagar 21 euros y ahora he pagado 34 euros", intenta reducir gastos cambiando sus hábitos de consumo. Lola explica que apenas usa el friegaplatos, antes usaba mucho el horno y prefiere reducir el consumo, y pone una lavadora a la semana. Desde la subida de la factura se toma la leche fría para no utilizar el microondas "por no gastar". Lola reclama que no puede hacerle patatas fritas a su nieto y tampoco una paella.