Sobre las continuas subidas de la tarifa de la factura de la luz, Laura Cardenal revela que "lamentablemente no hay una fecha de fin, porque realmente el mercado futuro es muy caro, lo que significa que los precios que van a venir, en principio, no van a ser mejores". A pesar de que "se está investigando qué ha pasado y cómo se podría mejorar, la realidad es que no hay un fin".