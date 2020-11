Ximo Puig, el presidente de Valencia, sobre la segunda ola: "La situación es ascendente y preocupante"

Explica si habrá un nuevo confinamiento domiciliario

¿Continuará el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana?

Puig ha afirmado que se va a continuar con el cierre perimetral Valencia : "Lo razonable es continuar con esta situación que estamos ahora y ver exactamente los resultados. A día de hoy lo razonable es que continúe este perimetración". Ya que como la explicado, la situación en su comunidad ha empeorado, aunque de momento hay estabilidad: "El índice de contagios ha aumentado considerablemente en los últimos días, pero mantenemos una cierta estabilidad. Tenemos unas 1300 camas ocupadas y aun no llegamos ni de lejos a lo que fue la primera ola, pero la situación es ascendente y es preocupante".

Asegura que la Navidad no será como la conocemos

Además, el político ha hablado sobre la Navidad: "Me gustaría que fuera lo más parecido a la Navidad de siempre, va a ser muy complicado que sea así, probablemente seguro que no va a ser así. Me preocupan tanto los mayores como los niños, que están sufriendo mucho".