Un médico en Reino Unido, sobre ómicron: "No es momento de quitar las mascarillas, las cifras de mortalidad son muy elevadas"

Salvador Macip, médico e investigador de la Universidad de Leicester, comenta sobre el levantamiento de medida: "No es el momento, pero creo que implica volver a la línea que llevaba el gobierno británico en navidades con la subida de casos por ómicron, que es hacer ver que la pandemia no existe". Además, el experto añade: "Es cierto que los casos han bajado, estamos doblegando ya la curva pero se ha estancado, no sabemos bien si seguirá bajando".