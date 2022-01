El investigador del CSIC anuncia la fecha de la vacuna española: "Buscamos que no se pueda infectar a otras personas"

Vicente Larraga, investigador del CSIC, comenta la decisión de Sanidad sobre la aplicación de la vacuna: "Si se esperan más semanas la respuesta es mejor, antes cuatro semanas era el mínimo". El doctor aclara que ya se han vacunado con el tiempo mínimo anterior "no les va a pasar nada". Por otro lado, señala que la gente se ponga la dosis de refuerzo "sin dudar", y explica: "Las personas con tercera dosis tienen once veces menos de posibilidades de entrar en un hospital si enfermaran que las que tienen dos dosis, y estas veinte o veintidos menos que las que no están vacunadas".