El test cutáneo que determina cómo de inmune es una persona: "Hemos validado el método y sabemos que funciona"

En cuanto a la pérdida de efectividad de las vacunas, la inmunóloga aclara: "Los anticuerpos caen al cabo del tiempo de forma fisiológica pero esto no significa que el sistema inmune haya dejado de tener memoria y que funcione en caso de que nos volvamos a contagiar de forma más eficaz". Además, la experta comenta sobre por qué decidieron investigar este tipo de pruebas: "No teníamos capacidad para hacer esta respuesta celular in vitro y se nos ocurrió utilizar esta técnica de inmunología clásica y que sabíamos que podíamos implementar con nuestros medios".

La inmunóloga señala sobre los resultados: "Ha funcionado de una forma muy buena, no sustituye para nada los test in vitro pero sí complementa esta información y es un test fácil de interpretar y de hacer". Además, en cuanto a su comercialización, la doctora comenta: "Aquí no tenemos capacidad para hacer el desarrollo comercial, no somos investigadores de una empresa farmacéutica ni mucho menos, pero hemos validado el método, sabemos que funciona, y hemos decidido publicar nuestros resultados para que quede constancia de que este test se puede hacer".