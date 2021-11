La verdad del 'Black Friday': "El año pasaron subieron el precio al 28% de los productos y solo se lo bajaron al 19%"

Ileana Izverniceanu, Directora de Comunicaciones de la OCU , comentan que desde la organización consideran que el cese de esta actividad "es el único camino" . Así pues añade: "Si seguimos con una economía lineal y no cambiamos a economía circular, vamos a pagarlo los consumidores de nuestro bolsillo y el medio ambiente". Además habla de los beneficios del fin de la obsolescencia programada: "El sector de la reparación , que antes en España había una industria, creemos que puede generar muchos puestos de trabajo". La directora señala que "hay muchos productos que pueden durar muchísimo" . Comenta que "el índice de reparabilidad" debería ser "un parámetro de compra para el consumidor".

Por otra parte, el día de más rebajas del año tiene verdaderos chollos y otros que no lo son tanto. La OCU advierte que solo "unos pocos productos bajan su precio, otros aprovechan para incrementarlo" . La experta explica la legalidad de las rebajas: "Nosotros monitorizamos siempre el Black Friday 30 días antes porque para que sea ilegalmente reconocido como rebaja tiene que ser el precio menor en los 30 días anteriores". Además da datos del año pasado: "El 19% bajaron precio de los productos y el 28% subieron". Ileana es contundente: "El Black Friday deja mucho que desear".

En cuanto a la política de devolución, Ileana comenta que "lo único que se rebaja es el precio, la calidad y la garantía es absolutamente la misma". Además advierte que "a día de hoy la garantía legal es de dos años". Por otro lado, señala la "peculiaridad" de las compras online: "Tienen 14 días naturales para devolver el producto sin argumentar nada". La experta aclara que "como no lo hemos podido tocar, no lo hemos podido analizar porque no lo hemos visto físicamente, la legislación dice que tenemos 14 días desde que lo recibimos para devolverlo sin gastos de envío". Ileana concluye: "Comprar en este canal es interesante".