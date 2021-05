La carta de la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife ha emocionado a toda la audiencia. Los presentes en el plató de 'El programa de Ana Rosa' no han podido contener las lágrimas y se han sabido nuevos datos de la investigación: la Guardia Civil busca a Olivia y Anna en el mar.

El portavoz de la familia ha empezado a leer el mensaje de la madre, conteniendo el llanto: "Hoy es mi cumpleaños, como regalo pido que me ayuden a difundir fotos y video de las niñas para que alguien pronto las reconozcan...". Luego, continuó leyendo las líneas desgarradoras que dejó a Patricia Pardo entre lágrimas.

Patricia Pardo acaba entre lágrimas y suspiros

El mensaje de Beatriz ha calado hondo en nuestra presentadora, que no ha podido evitar llorar ante la audiencia. " Qué difícil, es que me rompo con esto... " dice entre sollozos.

"Pido disculpas porque me entristece muchísimo... (se rompe de nuevo y no puede hablar)", dice Patricia Pardo con los ojos rojos. "Yo también soy madre de dos niñas y me pongo en el papel de esa madre, de Beatriz, y es terrible", cuenta muy emocionada.