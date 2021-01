El doctor Carballo se indigna con los retrasos en la vacunación en España: "No entiendo que no se vacune en festivos"

Cesar Carballo preocupado por la situación que empieza a ver en su hospital con el covid

El doctor muestra su preocupación porque la situación vuelve a parecerse un poco a la que se vivió al principio de la pandemia: "Nos suena a lo que pasó en marzo, nos avisan nuestros colegas ingleses que nos vayamos preparando para lo que puede venir" . Y es que cree que "hemos jugado con fuego, estamos en incidencias de 200/250" pese a que "avisamos que así no podíamos entrar en este periodo vacacional" y ahora solo queda ver "lo que nos toca por salir". Además, piensa que el problema llega desde las autoridades, ya que "el mensaje que se ha dado a la población no es el correcto" , respecto a la vacuna .

"No entiendo los retrasos con la vacuna"

Y no entiende por qué solo se ha suministrado un 6% de las dosis recibidas en algunas zonas de España: "la vacuna es la gran solución que tenemos ahora mismo, se debería vacunar los 365 días del año, no entiendo estos retrasos, no entiendo que no se vacune en festivos, porque los sanitarios estamos dispuestos a todo".