César Carballo confiesa la situación de los sanitarios: "Estamos cansados de ser la única línea de defensa"

El sector sanitario está cansado: "Somos la única línea de defensa"

Ana Rosa ha querido preguntar al experto por la situación de los médicos: "¿Cómo se encuentra el sector sanitario". El doctor, resignado, no ha podido ser más claro con la periodista: "Estamos cansados de ser la única línea de defensa del país".

"No hay otra línea de defensa, los sanitarios no podemos hacer otra cosa y solo podemos aguantar el palo", explica Carballo. El doctor cuenta enrabietado que los médicos están "para gestionar la pandemia no para aguantar el palo".