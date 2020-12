El doctor Carballo analiza todas las vacunas: "La española será el final de la pandemia, no transmites el virus ni te contagias"

¿Qué pasa si no me pongo la vacuna? ¿Qué efectos secundarios tiene?

"¿Qué ocurre si no me pongo la vacuna", esto preguntaba un ciudadano, a lo que este sanitario le explicaba que, de momento, no será obligatoria: "No va a ser punitivo, todas las vacunas en este país no son obligatorias, pero el que no se vacune no estará protegido. Vamos a ver si se hace un carnet de inmunidad que para los sanitarios va a ser muy importante saberlo". Otra de las cuestiones eran los efectos secundarios de la misma, a lo que Carballo daba un mensaje de tranquilidad: "Hasta ahora los efectos son leves: cefalea, astenia, dolor en la zona del pinchazo, pero con los datos que tenemos hasta ahora el riesgo-beneficio es mucho mayor hacia el beneficio que hacia el riesgo. Son seguras y hay que vacunarse".