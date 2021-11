El presidente de Castilla-La Mancha explica por qué no implantará el pasaporte covid: "No hemos contemplado esta medida ni otras"

El uso de este documento, que especificaría las fechas de vacunación y el tipo de dosis, sería necesario en el resto de comunidades para acceder a determinados establecimientos públicos. Emiliano García Page, presidente de Castilla la Mancha, explica por qué no se suma a la iniciativa: "De momento no hemos contemplado esta medida ni otras en rigor".

El político señala que "prudencia siempre hay que tener, no descarto ninguna medida". Además explica porqué no está de acuerdo con la implantación del pasaporte covid: "Lo más que se puede hacer con el pasaporte es ponerle una limitación al virus pero no lo evitamos en aquellos sitios donde no es necesario"