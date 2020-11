Un experto en epidemias de Harvard: reclama competencias al Gobierno y que no se celebre la Navidad

Asegura que hacer test masivos y seguimiento sería una de las soluciones

¿Se debería celebrar la Navidad?

Este profesor de epidemias en Harvard no cree que sea responsable celebrar la Navidad: "No creo que España a día de hoy esté en condiciones como seguramente, todos quisiéramos. Desde el punto de vista de la salud publica aconsejo que la gente celebre la navidad en casa y si un año no se puede invitar a los familiares y amigos tendrá que ser así". Ya que "debemos ser conscientes de lo que está en juego" y que "cada uno sea responsable de sus actos". "Pide que en ves de "buscar responsabilidades en los gobiernos y autoridades que no nos lleva a ningún lado" se asuma "la responsabilidad como ciudadanos".