Ana Terradillos se emociona en plató al escuchar la conversación de un matrimonio de refugiados: "Dame un abrazo..."

Sin embargo, lo que Mariana no esperaba es una llamada de su marido durante el directo . Al escuchar la voz, la invitada se derrumba. Igor se encuentra en Ucrania luchando por su país, su mujer no puede evitar preguntar: "Estoy contando nuestra verdad, cómo estás, te quiero un montón, lo niños te adoran y vamos a seguir paso a paso , seguro que ellos van a seguir con su fútbol y su ilusión, te lo prometo".

"A mí me vais a romper hoy, mira que yo no soy floja, pero me vais a romper...", dice Terradillos. Mariana comenta que "mi marido es un muro, pero lo he visto derrumbado..", unas palabras que han hecho emocionar a la presentadora: "Tú sí que eres un muro, dame un abrazo, cuídate mucho y cuidaros bien los niños e Igor".