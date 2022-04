El timo del aceite de oliva en algunas marcas: "Mezclan un líquido sin que el consumidor sea consciente"

La gerente de la cooperativa habla sobre el timo del aceite de oliva en 'El programa de Ana Rosa' . En plena subida de precios, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria detecta una red fraudulenta que elabora, envasa y distribuye aceite de semillas haciéndolo pasar por aceite de oliva . Para tranquilidad de los consumidores, esta no se trata de una práctica generaliza. La mayor parte de este producto se ha distribuido en Murcia, aunque también se ha detectado en la Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco . No se descarta que haya podido llegar a otras comunidades.

Los lotes localizados se han retirado de los estantes de los supermercados, pero la Organización de Consumidores recomienda consultar las marcas afectadas y devolver los productos en caso de tener alguno de ellos. Este aceite no tendría que tener en principio ningún perjuicio par ala salud pero no es algo seguro, pues procede de operadores clandestinos y no se puede asegurar su calidad.