Tomás Gimeno fue multado en el mar en el momento que la madre denunciaba la desaparición de sus hijas

La reportera explica desde Candelaria que " Tomás fue multado por saltarse el toque de queda, a las once de la noche, el día de la desaparición ". Luego, eso sí, añade el valor informativo: "Esa multa no se produjo en un control de tráfico como se dijo, fue en el mar".

" Los agentes de la Guardia Civil de la patrulla que vigilan las 24 horas los alrededores del puerto lo vieron en su embarcación navegando y lo pararon porque no estaba permitido estar en el agua una vez pasadas las 23:00 horas" , mariza la periodista.

Sin embargo, la reportera explica que los agentes "no registraron su barca porque no era lo habitual". Por otro lado, declara que esta multa "coincidió entre medias con uno de los trayectos de la dársena hasta el agua y también coincide cuando Bea, la madre, hizo la alerta en una comandancia...".