Efectos secundarios de la vacuna de Moderna y de Pfizer contra el covid19

"Si esto funciona, la gente tendrá que endurecerse. La primera dosis no es gran cosa. La segunda dosis definitivamente te dejará sin vida por el día ", señaló al medio una de las participantes de Moderna, una mujer de Carolina del Norte de unos 50 años que se negó a ser identificada. Explicó que no experimentó fiebre, pero que tenía una fuerte migraña que le dejó exhausta y con dificultades para concentrarse. Al día siguiente, se despertó sintiéndose mejor después de tomar Excedrin.

Un joven de Maryland de unos 20 años tuvo fiebre alta después de recibir la inyección. "No estaba seguro de si necesitaba ir al hospital o no porque 40º C es bastante alto. Pero aparte de eso, ha estado bien" afirmó.