Saúl Ares, científico: "Necesitamos un año para saber que no estamos envenenando a la gente con la vacuna"

Saúl Ares recalca que la vacuna tiene que ser segura y que eso lleva su tiempo : "Hay cosas que no podemos atajar y el tiempo que lleva comprobar si hace daño y funciona nos son dos meses. El tiempo que tenemos que probar una vacuna para saber que no estamos envenenando a la gente es del orden de un año. De aquí a un par de meses no vamos a tener la vacuna y se va a acabar con esto y tenemos que aprender a convivir con este virus al menos un año".

"Todos tenemos que vacunarnos, pero no podemos decir que la vacuna va a estar en noviembre cuando no es así. No hagamos cuentos de la lechera porque la población no es tonta y no necesita que la engañemos", ha recalcado Ares.