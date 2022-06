Arancha Palomino, mujer de Luis Lorenzo: "Puedo asegurar que mi tía no ha sido envenenada"

La pareja de Luis Lorenzo quiere dejar claro el motivo por el que ha decidido dar una entrevista pública ante Patricia Pardo: "Mi intervención en este programa es porque hay un punto en el que ya no puedo seguir escuchando más mentiras y necesito decir la verdad ".

La presentadora, con Arancha Palomino en pantalla, no duda en detallarle los resultados de la autopsia ofrecidos por los expertos: "El informe es bastante concluyente, hay dos metales pesados; el nivel de cadmio es 200 veces superior al normal y el de manganeso es 20 superior". Luego, Patricia Pardo insiste: " Los forenses llegan a la misma conclusión: la causa de la muerte es de teología homicida ... es decir, alguien tuvo la intención de quitarle la vida a tu tía ".

Días antes de morir a mi tía se le hizo una analítica, no se le dio ninguna sustancia más allá de sus tratamientos médicos pautados

Arancha Palomino contesta a la presentadora: " Ni mi marido ni yo estamos acusados por la muerte de mi tía , simplemente estamos siendo investigados, a mí no se me ha notificado ningún tipo de auto ni de acusación por envenenamiento". Luego, la sospechosa apunta: "Simplemente existe la presencia de unos metales pesados que evidentemente despiertan unos indicios y que se van a aclarar".

"Mi principal intención es que se aclare, colaborar con la justicia, se ha encargado un informe, hay un equipo de profesiones trabajando sobre ello para aclarar las dudas", dice con total rotundidad. Acto seguido, Arancha Palomino declara sobre la autopsia a Isabel: "El resultado no es concluyente, que es lo que me ha trasladado mi abogado. Sobre la teología homicida, tampoco se explican los motivos y porque se descarta la accidental".

"Yo puedo aportar y acreditar los cuidados médicos que ha tenido mi tía , asegurar desde aquí que en ningún momento a mi tía se le ha envenenado, que no se le ha suministrado ningún tipo de sustancia más allá de los tratamientos médicos pautados . De hecho, en el seguimiento médico días antes de morir se le hicieron analíticas" sentencia.

La sospechosa quiere dejar claro ante la audiencia que "no tengo nada que ocultar" y que ella se considera la "primera sorprendida de que hayan aparecido esos niveles de cadmio en la autopsia". Por otro lado, deja añade: "He encargado a un equipo de profesionales que revise todos los análisis científicos y pruebas necesarias para esclarecer esta situación, llegar al fondo de esta situación y que no quede el más mínimo atisbo de duda".