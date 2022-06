Arancha Palomino, entre lágrimas por las acusaciones de homicidio: "No tengo ningún temor, esto me está machacando como madre"

La entrevistada, tras contestar a varias preguntas de los periodistas en la mesa de plató en defensa de su inocencia, rompe a llorar a pesar de las palabras de Patricia Pardo: "Te pido tranquilidad, nosotros no pretendemos juzgarte . Es verdad que pesa sobre vosotros una imputación muy importante, pero aquí estás para expresarte y explicarte". Arancha responde después de conseguir recomponerse: "No tengo ningún tipo de temor del resultado de este procedimiento, tengo la certeza de demostrar mi inocencia" .

La presentadora asegura que realmente lo que hay que demostrar es la culpabilidad del matrimonio en el suceso. La investigada, entonces, declara: "Deberías entender que esto me está machando como madre, en estas circunstancias y con dos niños". Por otro lado, asegura que su único objetivo fue "prestarle todos los cuidados y atenciones médicas" a su tía. Además, la mujer añade: "Nunca tuve ningún tipo de móvil económico. Si tuviese algo que ocultar, cuando me ofrecieron la posibilidad de incinerar, hubiera incinerado el cuerpo de mi tía, porque la he tenido y es algo que se puede acreditar".