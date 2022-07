El hijo del hombre asesinado en Valladolid, testigo del crimen: "Disparó a mi padre, cayó bocabajo, le dio la vuelta al cadáver y le dijo 'te he matado, hijo de puta"

"Mi yerno era el primero que venía, iba con su hijo de 27 años, en el bajo del portal, este señor abrió la puerta, le puso un rifle en la barriga y le disparó""

"Mi yerno cayó desplomado, muerto al instante... cayó bocabajo, le dio la vuelta al cadáver y empezó a insultarle"

"El niño al ver eso le pegó un puñetazo, le tiró el rifle, él volvió a coger el rifle y le apuntó al niño, que salió corriendo para que no le disparara"

'El programa de Ana Rosa' habla con Encarna, la yerna del hombre que ha sido asesinado de un tiro en Santovenia de Pisuerga, Valladolid. El criminal escapó, disparó a un guardia civil, se atrincheró en un piso junto a dos personas y está negociando con los agentes tras acometer el terrible suceso.

El motivo del asesinato y dónde se realizó: "Las mujeres riñeron"

"Ayer, a eso de las seis de la tarde, las mujeres riñeron una con otra, no pasó nada, ni heridas ni nada. Ella se lo contó a mi yerno, todo bien, a él le dio rabia, pero ya está, se vinieron al bar a tomar un café y sobre las 11 de la noche regresaron a casa", dice la suegra del hombre asesinado por un disparo.

"Al regresar a casa, se bajaron del coche unas seis personas, entre ellas la mujer con la que había reñido, el marido, los novios de las hijas, el cuñado, les pegaron una paliza enorme, a mi yerno le dejaron el ojo enorme, mi hija todavía tiene la sangre de las heridas que le han hecho... vino la Guardia Civil y les mandó ir a curarse al clínico".

"Al volver del clínico, mi yerno era el primero que venía, iba con su hijo de 27 años, en el bajo del portal, que es donde vive este señor, vio por la mirilla que venían, abrió la puerta, le puso un rifle en la barriga y le disparó", dice la familiar totalmente hundida. "Mi yerno cayó desplomado, muerto en el instante", confiesa entre lágrimas.

El asesino, tras matar al hombre ante su hijo, dio la vuelta al cadáver y lo empezó a insultar

"Nosotros los oímos llegar, tengo un nieto de 17 años que dijo 'ya vienen', abrimos la puerta y oímos un 'pum' de un disparo, después se hizo un silencio enorme, no podíamos creer lo que estaba pasado", dice Encarna ante la cámara. Luego añade: "Me encuentro a mi nieto con el niqui roto, le pregunté si le habían pegado y me dijo 'no, abuela, me lo he roto yo, porque mi padre está muerto de un tiro en el descansillo...".

La familiar confiesa que al bajar al descansillo se encontró al fallecido bocarriba y explica qué le ha contado su nieto, testigo del crimen: "Mi padre cayó bocabajo, él le dio la vuelta, se puso a insultarle, a decirle 'esto te lo has buscado, te he matado, hijo de puta". La abuela, entre lágrimas, dice: "El niño al ver eso le pegó un puñetazo, le tiró el rifle, él volvió a coger el rifle y le apuntó al niño, que salió corriendo para que no le disparara".

El asesino está atrincherado con sus yernos, era "amigo desde pequeño" de la víctima y estuvo en la cárcel

Encarna no da crédito con que los agentes estén negociando con el autor del crimen de su yerno: "Él está atrincherado con sus dos yernos, los novios de sus dos hijas, ellos son dos de los que le pegaron la paliza...".

"Ahí están atrincherados, me dicen que están negociando, ¡cómo vas a estar negociando con un asesino de un padre de familia con dos hijos y que ha atacado a un guardia civil!", dice Encarna muy decepcionada. Luego, pide a los agentes que actúen de inmediato: "¡Que metan botes de humo o de pimienta por la ventana, verás como sale ese asesino!".

En cuanto al perfil del asesino, Encarna detalla que "él no es una persona legal, ha estado en la cárcel muchas veces por delitos por droga y por todo, es un indeseable. Con mi yerno, han sido amigos desde pequeños, no quería reñir con él ni decirle nada". Además, la familiar añade: "Al asesino lo llaman 'El Chiqui', mi yerno no quería saber nada de él, no quería reñir con él porque era su amigo...".