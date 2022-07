El anciano que mató al ladrón con varios disparos en su casa: "Me vi forzado a hacerlo, te ponen en esa situación"

José Lomas, librero de profesión, no dudó en apretar el gatillo a las dos de la madrugada cuando vio a un ladrón en su domicilio. El anciano realizó tres disparos y Nelson, el asaltador, terminó falleciendo. Tras pasar por prisión, el acusado se pronuncia sobre la posibilidad de regresar a la cárcel: "No me da miedo, pero no es algo que me gustaría como horizonte. Quizás sea el último sitio donde me gustaría estar".