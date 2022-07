Amigo de Óscar, principal sospechoso del asesinato de Esther López: "Sigo creyendo que es inocente"

Es la primera vez en estos meses que hablamos con alguien que confía en Óscar, confianza a ciegas porque no ha vuelto a hablar con él: "Desde que ha pasado toda esta historia de Esther he intentado hablar con él o con su familia y no he podido. No me parece raro porque él está sufriendo, cuando él ve a lo mejor que es inocente y la gente le acusa de culpable... hay que ponerse en su papel. No se atreve a salir a la calle porque está amenazado, hay pintadas de asesino enfrente de la puerta de su casa, que le han empapelado sus dos negocios...", reflexiona.