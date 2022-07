Joaquín Prat , después de escuchar las críticas de los compañeros de 'Sálvame' a Matamoros, cuenta su opinión: "Yo no sé si se casa porque quiere, por amor o por intereses económicos; pero de lo que sí puedo dar fe es que este hombre está enamorado de su pareja desde prácticamente que empezó con ella ".

El presentador, por si hubiese algún tipo de duda, es más conciso: "No está enamorado, está muy enamorado. No está comprometido, está muy comprometido... esa es la sensación que yo tengo y lo que yo he visto". Por último, Joaquín Prat sentencia: "Luego, que te quieras casar y hacer una exclusiva, pues estás en todo tu derecho del mundo".