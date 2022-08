La alcaldesa de San Bartolomé de Béjar maltrató y amenazó a una pareja gay: "Alentó a gente para pegarnos y dijo que nos quemaría el huerto"

Los entrevistados afirman que “hasta esa fecha no tuvieron ningún problema, fue esta señora la que comenzó todo”. En adición a esto, uno de ellos habla sobre como actuaba la alcaldesa: “Nos insultó con familia delante, nos cantaban por la calle ella y sus palmeros , sufrimos un acoso muy desagradable. Dijimos que íbamos a comprar un huerto y nos avisó de que nos lo iban a quemar ”.

Después de esto, Juan Carlos dice que “quien no la sigue el juego, va a por él” y habla sobre la denuncia: “Tuvimos que demandarla porque los hechos llegaban a las agresiones, se meten a pegarte, un hombre me amenazó en mitad de mi casa porque estaa señora alentó a una masa de gente para que viniera”.

Juanjo relata sobre las vejaciones hacia la persona con diversidad intelectual: “A nadie se le deben decir esas cosas y menos a una persona como Nicolás, es formidable y nunca le haría algo malo a nadie, no entiendo por qué hace eso”. En adición a esto, el entrevistado habla sobre la forma de actuar de la alcaldesa: “Si no sigues sus normas eres el enemigo, a Nicolás le está haciendo la vida imposible, es una persona muy blandita que no sale del pueblo y está preocupándose por su madre que tiene 101 años”