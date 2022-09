Luis, amigo de Eshter López, confiesa que Óscar es un "hipócrita" y sentencia a Carolo: "Confiaba en él, pero con los comentarios que hizo suena todo muy raro"

Óscar, tranquilo y desafiante por la calle tras las declaraciones de Inés López: "¿Tú me ves nervioso?"

Luis, sobre la noche del crimen: "Esther, Tomás y yo estuvimos viendo el fútbol aquí, tomamos un par de cervezas... luego ella se marchó con Carolo y con Óscar, a partir de ahí no supe nada"

"Pregunté a Óscar si tenía algo que ver, me dijo que no. También le dijo la hermana de Esther que no sabía nada. Al principio confiaba en él, pero suena todo muy raro"

'El programa de Ana Rosa' entrevista en exclusiva a Luis, una de las personas que pasó la último noche con Esther López. El entrevistado, que es amigo de la fallecida y de Óscar, cuenta todos los detalles de las versiones que le ha confesado el principal investigado, cómo ha evolucionado el círculo cercano a la víctima tras el crimen y, sobre todo, qué sensaciones tiene de lo ocurrido.

El amigo de la víctima explica qué es lo que vivió en la noche de la desaparición: "Esther, Tomás y yo estuvimos viendo el fútbol aquí, tomamos un par de cervezas. Al día siguiente tenía que trabajar, Tomás se marchó y Esther se fue con Carolo y con Óscar, a partir de ahí ya no hemos sabido nada...". Por otro lado, Luis comenta si ha mantenido contacto con los dos sospechosos: "No he tenido noticias desde ese día por la noche, algunas veces he hablado con Carolo porque lo he visto en 'La Maña".

"No sé si fue el día siguiente de denunciar la madre, lo vi un día, el domingo fui a comer a Santovenia y estaban en el bar 'La Mañana' Óscar, Carolo, Inés y Pepelu hablando con la Guardia Civil", comenta Luis sobre el sospechoso. Por otro lado, sobre la versión de Óscar de que Esther quería seguir de fiesta en Valladolid, el entrevistado cuenta que no le sorprendió esa historia: "Ella es una chica que no tenía problemas, iba con quien fuera, con la cuadrilla o los amigos, como la gran mayoría de la gente de aquí...".

Sobre el comentario de Óscar al suceso de Esther, de la que llegó a afirmar ante el juez que "se sabía que esto iba a pasar", Luis es tajante: "Es hipócrita, además es un chico de toda la vida de aquí, amigo de su hermana, bastante mal".

La actitud de Óscar tras el crimen y las sospechas de Luis: "Los comentarios de Carolo..."

"Yo solo pude ir a una batida, tenía el trabajo un poco liado. Estuvieron mis padres, por lo que me contaron ellos, Óscar estuvo en las primeras batidas...", dice Luis. Luego, el entrevistado añade: "Supuestamente, por lo que él decía de primeras, él la había dejado al lado de la casa de Carolo, este vivía al lado de 'La Maña'.... no es muy normal dejarla a esas horas, pero viviendo al lado no me parecía una cosa muy extraña".

En cuanto a la actitud del principal investigado por la muerte de Esther López, Luis confiesa lo que vivió: "Hablé con él por WhatsApp el primer día, he estado en contacto con su madre, preguntándole... le pregunté a él si sabía algo de ella al día siguiente y me contestó que no". Por otro lado, Óscar llegó a estar en contacto con Inés López tras el crimen: "Él habló con su hermana, le dijo a ella que no sabía nada".