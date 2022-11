Luis Lorenzo: "Somos inocentes, la muerte era esperada, se había desahuciado a Isabel por parte del neurólogo Monreal"

El actor rompe su silencio y habla por primera vez sobre lo ocurrido con la tía de Arancha Palomino

"Cuando Isabel fallece, nosotros nos dirigíamos en tren hacia Asturias"

"Fui en dos ocasiones al centro de salud y me dijeron que por protocolo primero se atiende a los pacientes vivos"

'El programa de Ana Rosa' realiza en exclusiva la primera entrevista a Luis Lorenzo después de ser acusado en participar en la supuesta muerte de la tía de Arancha Palomino. El actor reitera su inocencia y cuenta todos los datos de lo ocurrido en esta complicada historia.

Los detalles del momento de la muerte

Después de cinco meses el actor decide romper su silencio y lo hace ante nuestras cámaras. Luis Lorenzo se muestra seguro, tranquilo al contar los hechos y no concede algún atisbo de nerviosismo: "Soy absolutamente inocente, tanto yo como mi mujer".

Luis Lorenzo explica qué hacían su mujer y él en el momento que le comunican la muerte de la tía Isabel: "Cuando fallece, aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando nos lo comunica la cuidadora a mi mujer, nosotros nos dirigíamos en tren hacia Asturias para entregar una documentación, que ya habíamos pactado con la Guardia Civil de Grado, que acreditaba cómo estaba Isabel médicamente y cómo estaba atendida tras una supuesta denuncia por secuestro, una más de las que habían interpuesto los tíos de Arancha contra nosotros".

"Íbamos en tren, a la altura de Valladolid se nos da la triste noticia, Arancha entra en shock, le dijimos a la cuidadora que dábamos la vuelta inmediatamente porque estaban también allí los niños", comenta el actor. Después, Lorenzo añade: "Aproximadamente a las nueve de la mañana salimos, llegamos a Chamartín a las 11:00 horas y nos dirigimos a Rivas, donde está mi domicilio. Accedo a mi domicilio sobre las 12:00 o 12 y algo, allí pongo un poco de orden porque lógicamente están los niños, cojo el teléfono para llamar al 112 y anuncio que ha fallecido una persona".

"Me comentan que si la muerte era esperada y dije que sí puesto a que se había desahuciado a Isabel unas tres o cuatro semanas anteriores por parte del neurólogo Monreal", comenta ante la audiencia. Además, añade: "La doctora no asiste a casa hasta tres horas después de la llamada al 112... es más, yo fui en dos ocasiones al centro de salud y me dijeron que por protocolo primero se atiende a los pacientes vivos y luego ya nos dedicamos a los temas de las defunciones".

La investigación y los materiales pesados en su domicilio: "Tengo la conciencia tranquila"

Luis Lorenzo explica el sufrimiento de su familia: "Tenemos dos niños pequeños que están siendo señalados, he tenido que cambiar a uno de ellos de colegio por lo que están sufriendo... nadie ha asesinado a Isabel, esa es nuestra tranquilidad, no he hecho nada y tengo la conciencia tranquila. No somos psicópatas y somos conscientes de lo que está en juego".

"Las últimas informaciones por parte de toxicología dicen que existe claramente una enorme posibilidad que pueda ser una muerte natural, a eso nos aferramos, esperamos con ahínco ese informe final y estamos convencido de que el resultado es muete natural porque simplemente nosotros no hemos envenenado a Isabel, Ana Rosa, te lo juro por mi vida", explica Luis a la presentadora.

Por otro lado, el actor sentencia al equipo de investigación de la comandancia de Tres Cantos: "No ha hecho bien su trabajo, en esa panera había sal, bicarbonato sódico y azúcar... se estuvo especulando con los polvitos de esa cesta". "Hubo un informe de criminalística que corroboró que no había carnio en casa y que las dosis mínimas de manganeso que parecen en un frasco destinado como tinte para los zapatos son de uso doméstico y no pueden producir la muerte", matiza.

Luego, Luis Lorenzo aclara ante toda la audiencia: "No hubo ni una sola prueba de esos materiales pesados que aparecieron en la analítica en mi casa". Por otro lado, señala: "Yo no soy ganador de nada porque quien ha perdido es mi familia, en este momento estamos señalados y está siendo una auténtica barbaridad".

El estado de salud de la tía Isabel

En cuanto a la salud de la tía de Arancha Palomino: "Isabel viene a casa, en el mes de marzo, estuvo tres meses, ella ya había sido diagnosticada en agosto de 2020 por una doctora de principio de demencia cognitiva y se le había mandado medicación. Tenía un temblor parkinsoniano que estaba medicado, tomaba medicamentos para la hipertensión y lo de la sordera es anecdótico". Luego, apunta: "Ella estaba bien, era una mujer autónoma, no tenía en ese momento problemas de movilidad y de la cabeza, gracias a Dios, estaba estupenda... pero sí había patologías previas".

"Ella decide volver con nosotros a Madrid porque tenía una revisión con esa doctora que le había visto en agosto del 2020, esta doctora decide aumentar la dosis del Redimil 8 miligramos y ahí, para poder financiar ese medicamento, se acude ya a la Seguridad Social", matiza el actor.