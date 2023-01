Las confesiones de la víctima de 'La Manada 2.0': "Entró el cabecilla y ahí es cuándo se empezó a hacer todo esto sin mi consentimiento"

La víctima conoció a uno de los chicos a través de una aplicación y a través de él, conoció a los demás

"Quedamos para hacer una fiesta en la casa del muchacho que yo conocí, donde iba a haber chicas, chicos..."

Pasaban los meses y la víctima no podía quitarse de la cabeza lo que pasó ese día

'El Programa de Ana Rosa' capta las declaraciones de la primera chica que tuvo la valentía de denunciar las agresiones sexuales de 'La Manada 2.0' y que, gracias a ella, se destaparon los otros casos: seis víctimas, tres denuncias.

"Yo les conocí a través de una aplicación, bueno a uno de ellos y a través de él conocí a los demás", declara la primera víctima de este grupo. "Primero quedé con uno de ellos y otro muchacho, pero eso fue días antes de que pasara todo". La invitaron a una fiesta y ahí sufrió la agresión sexual: "Quedamos para hacer una fiesta en la casa del muchacho que yo conocí, donde iba a haber chicas, chicos... yo estaba en la habitación con uno de ellos manteniendo relacione sexuales, entró el cabecilla de todo y ahí es cuándo se empezó a hacer todo esto sin mi consentimiento, sin ni siquiera utilizar métodos de protección, sin preservativo, nada... Eso lo grabaron, me lo enseñaron y yo les pedí que acabara todo, que lo borraran, pero no sé si lo borraron o no".

A los días, uno de ellos se volvió a poner en contacto con ella: "Uno de ellos me pidió disculpas. Desde entonces vi como que se arrepentía y tuvimos una relación de amigos pero con derechos" Pasaban los meses y la víctima no podía quitarse de la cabeza lo que pasó ese día: "Volví a relacionarme con mi expareja, él me conoce muchísimo y sabía que algo me pasaba. Yo no era la misma porque tenía reacciones de odio, bueno de asco aunque me acariciaran. Me daba un beso en la mejilla y reaccionaba con asco, con miedo"

La víctima pide justicia para ella y para todas