La hermana de la mujer asesinada a puñaladas junto a su hija por su pareja en Valladolid: "Ella pensó en dejarlo, él tenía problemas con el alcohol y las drogas"

María Pinedo, hermana y tía de las fallecidas, no puede contener su dolor en directo: "No hay palabras para describir cómo estamos, estamos desgarrados, ha matado a mi hermana a sangre fría, a puñaladas, y a mi sobrina que no tenía culpa de nada...". "Mi hermana era una persona espectacular, sabíamos que este hombre tenía problemas, avisamos a mi hermana, le dijimos 'Paloma, no nos llegan buenos comentarios de esta persona, que tiene problemas con el alcohol, drogas... esta persona no te conviene".