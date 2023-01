La mujer entrevistada vive justo debajo de Pompeyo, el detenido, y comenta todos los detalles de la convivencia en el edificio: "Nunca escuché un ruido en esa casa, vivo debajo de él , nunca he escuchado mover una silla, subir una persiana... nada de nada". Luego, Elisa comenta: "A nivel de vecino yo le doy un 10 , de puertas para afuera, pero de puertas para dentro no puedo saber la mente de cada persona ...".

"Yo me he quedado petrificada , me parece impresionante lo que ha hecho, al ver todo en los Informativos dije 'pero qué es esto", confiesa sobre lo que sintió al ver que su vecino era la persona que había enviado cartas bombas por España. Además, la señora apunta sobre la personalidad de éste: " Era una persona solitaria , nunca iba acompañado de un amigo , cuando lo he visto por la calle iba siempre solo... pero era muy correcto".

Elisa quiere dejar claro que Pompeyo siempre estaba solo y que nunca iba a visitarle nadie a su cada: "Si fuesen amigos o familiares, pues se escucharía algo...". Por último, apunta la mujer: "Yo nunca he oído a nadie, es que tengo vecinos al lado y escucho como levantan las persianas, la tele, que hay gente y está habitado... pero ahí, es que no habita nadie, es que no se escucha nada, ni mover una silla. A este señor no le oído ni mover una silla, lo tengo arriba y es que no he escuchado nada".