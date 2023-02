Un familiar de las gemelas de 12 que se tiraron por el balcón de su casa: "Tenían depresión e iban a empezar a ir al psicólogo..."

En la localidad de Barcelona ocurrió un terrible suceso que ha costernado a toda España: dos gemelas de 12 años se precipitaron desde el balcón de su casa tras sufrir bullying en su día a dí a. Una de las niñas falleció y la otra se encuentra en el hospital, el primo de las pequeñas explica: "Las niñas son gemelas y se querían más que a nada, ellas juntas para siempre... la otra niña está estable, eso es lo importante que está bien, no se hizo nada en la cabeza, nos dicen que eso es lo más importante y que después hay muchas cosas por tratar".

El familiar de las menores detalla la terrible situación que tenían las nilas: " Ellas tenían problemas , sufrían bullying, tenían un poco de depresión , estaban teniendo problemas en el colegio... llevan casi dos años viviendo en este pueblo, desde el primer momento que llegaron sufrieron bullying , incluso por parte de gente que tienen familiares argentinos y las criticaban por ser argentinas ". En cuanto a posibles demandas, el primo de las pequeñas confiesa que "no sé si estaba denunciado y no sabía decirte si el colegio hizo algo o lo sabía".

" Las hermanas iban a empezar el psicólogo, los padres le habían puesto para ir, les aconsejaban... ellas eran niñas muy buenas, no se metían con nadie, las veía siempre por aquí, es que eran muy buenas", dice el primo de las niñas con los ojos llorosos. Luego, confiesa el dolor de los progenitores: "Los padres están en shock, no están bien ahora mismo y tienen que asimilar todo bien...". Sin embargo, se rompe al hablar del momento del suicidio: " El padre estaba en el domicilio, la casa es grande, ellas estaban justo en este lado del balcón y él estaba haciendo unas cosas en el lado de la habitación... La madre estaba trabajando cuando le dieron la noticia".

Por otro lado, el joven explica que "la madre y el padre son dos muy buenas personas, no se esperaban esto, habrían intentado ayudarlas...". Además, el primo de las niñas explica que las gemelas tienen un hermano que también sufre ataques: "Él es un poquito más pequeño que ellas y también está sufriendo acoso ".

El entrevistado explica su relación con las gemelas: "Venimos del mismo sitio, somos primos lejanos, pero las quería mucho porque me llevo muy bien con los padres, con ellas... son dos criaturas hermosas, nunca se metieron con nadie en el pueblo, con una sonrisa, te venían a saludar con educación ". El familiar, totalmente emocionado, sentencia sobre los niños: "Ellos se lo guardan, se lo guardan y capaz que uno no se da cuenta, es muy triste, nadie se lo esperaba, hubiésemos intentado todo de otra manera, de mil maneras...".

"Los padres de las niñas hablaron con varios padres de los niños que habían criticado a las nenas, no sé si el colegio hizo algo al respecto", declara el primo de las menores. Luego, tras esto, y casi sin poder verbalizar lo ocurrido, comenta: "Yo vi todo lamentablemente, estaba en la ventana... pero no quiero hablar de eso, por favor". Una confesión que le hace dar detalles de lo ocurrido y lo que vio tras el terrible suicidio: "Esos mismos niños estaban aquí parados, cuando ellas lamentablemente se habían tirado, esos niños estaban ahí, parados en la esquina y tranquilamente. Así que seguirán por ahí tranquilos criticando a la gente".