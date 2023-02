En cuanto a los motivos, la familiar apunta: "Lo único que me contaban ellas era que porque eran argentinas, por su acento y todo esto... lo de Alana es un tema que tenía para ella y sus amigas, ahora nos hemos enterado la familia ". En cuanto a que una de las gemelas quería que le llamaran Iván, confiesa: "Estuve hablando con la mejor amiga de Alana, ayer me confesó que Alana le dijo que cuando empezara el psicólogo se lo iba a contar a sus padres..." .

"No entendemos nada, sus padres desde pequeñas le decían que si les gustaba un chico o chica las iban a querer igual, que no pasaba nada. A día de hoy no importa, uno nace o siente de corazón, no por el físico", comenta la familiar totalmente rota. Por si había dudas, la mujer recalca: "Los familiares no teníamos ni idea del tema este, no sabíamos nada".