El abogado de Rafael Amargo, sobre su agresión a policías: "Conocemos cómo es, posiblemente se excitó y tuvo un pequeño forcejeo"

El abogado empieza diciendo que "en estos momentos estoy en Madrid todavía pero una persona del equipo está con él en Alicante". Por otro lado, sobre la agresión a dos agentes, Jaime Caballero comenta: "No tenemos el atestado completo, en la conversación que he mantenido esta mañana, conocemos cómo es Rafael, posiblemente se excitó y tuviera un pequeño forcejeo con la policía ".

Jaime Caballero responde a la detención que el bailaor ha sufrido en Alicante a las 23:00 horas por estar nuevamente implicado en una trama de tráfico de drogas: "Nos ha sorprendido, nadie espera una detención, pero honestamente intuíamos que iba a pasar algo, sabíamos que el caso imputado y por el cual está pendiente de juicio no estaba bien atado, las pruebas son muy endebles , son pruebas bastantes circunstanciales y con poca solidez".

En cuanto a las quejas de los vecinos que afirman que la vivienda de Rafael Amargo es un narcopiso, el abogado sentencia: "Ese piso, que yo he conocido personalmente, es un piso bajo en la calle Espíritu Santo, es un portal antiquísimo que está casi siempre abierto, se mete gente de todo tipo... denunciaron que tenía algo que ver con el traslado de Rafael Amargo de domicilio, yo puedo asegurar que no y me gustaría que fueran allí a comprobarlo".