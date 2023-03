Las imágenes que sentencian a Antonio Cava y Gaspar en el crimen de Manzanares: "Conducen el coche de Juan Miguel Isla"

Las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad instaladas en la carrertera cercaron a los sospechosos. El día de la desaparición, hay unas f otografías tomadas a las 07:38 horas de la mañana en las que se ven a los dos detenidos, Antonio Cava y Gaspar, y el fallecido en un BMW blanco , habrían quedado para terminar la transacción de la venta de una finca. Aunque este coche pasa por diferentes puntos, sólo hay imágenes de su posición porque Antonio Cava en todo momento no lleva el móvil: quizás lo hizo para no dejar rastro de su posicionamiento.

Tras esto, Cava continúa su camino y realiza varias llamadas. A las 13:13 horas de la tarde, vuelven a fotografiar al BMW, en este caso Cava ya no está solo y podría estar acompañado de Gaspar, su ayudante. Alfonso Egea, sobre este último implicado de más de 70 años: "Le tienen cuantificadas en seis meses 286 accesos a un salón de juego, él no tiene un duro ni dónde caerse muerto, depende económicamente y de forma alimenticia de Antonio... no hay igualdad para repartir roles, Antonio una vez que perpreta la muerte del empresario, se vale de Gaspar para utilizarlo permanentemente, nadie en su sano juicio se lleva un coche que no es suyo y llevarlo a Albacete".