La hija de la madre de Antonio David: "Su versión me convence, no le ha hecho nada a mi hermano"

Muchos rumores apuntan a que Macarena está haciendo vida normal tras conseguir la libertad provisional. Su hija desmiente los rumores en pleno directo: "Ella fue al gimnasio dos semanas, vino conmigo, que quería despejar la cabeza y dijo que no podía, no fue más ".

En cuanto a haber rehecho su vida amorosa, la hija dice sobre la madre de Antonio David: " Estuvo hablando con un amigo suyo, no ha rehecho su vida ni nada . Es un amigo suyo, pero no es su novio ni nada".

La joven se pronuncia sobre la versión que su madre le ha contado sobre la muerte de Antonio David: "A mí me convence, pero yo no estoy tranquila hasta que mi hermano no aparezca, aunque estoy tranquila porque sé que mi madre no le ha hecho nada".